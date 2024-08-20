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Bozcaada'da otluk alanı ateşe verip kaçtı! O anlar kamerada

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir şahıs otluk alanı ateşe verip olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA
Bozcaada’da otluk alanı ateşe verip kaçtı! O anlar kamerada

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde otluk alanı ateşe verip kaçan kişi, güvenlik kameralarına yakalandı.

Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Bozcaada Baytur mevkiinde bulunan otluk alanda çıktı. Dumanı gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından alevler büyümeden kontrol altına alındı. Yangının ardından yapılan incelemelerde otluk alanı ateşe veren kişi, çevredeki deponun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otluk alanı ateşe veren kişinin olay yerinden kaçtığı görülüyor. Polis ve jandarma ekipleri, olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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