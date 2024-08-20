Ekip aracının aynasını kırdı, polise yumruk attı

Olay, saat 11.30 sıralarında Buca ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Menderes Caddesi ile Koşuyolu Caddesi üzerinde 03 AET 894 plakalı araç sürücüsü G.T., tehlikeli bir şekilde U dönüşü yaptı. Bu esnada durumu fark eden polis ekipleri, araç sürücüsünü durdurdu. Bir süre sonra polislere sözlü hakarette bulunan şahıs; önce polis aracının aynasını kırdı, ardından polise yumuk attı.

Ekipler ise şahsı kontrol altına alabilmek için biber gazı sıktı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ekipler tarafından gözaltına alınan G.T., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. İfade işlemlerinin ardından G.T.'nin mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.