Tapuda milyonluk rüşvet operasyonu

İSTANBUL Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Başakşehir Tapu Müdürlüğünde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Başakşehir Tapu Müdürlüğünde rüşvetle usulsüz tapu işlemleri yapıldığı ve şüphelilerin yaklaşık 1 milyon lira rüşvet aldığı belirlendi.

İzmir Balçova Tapu Müdürü, o dönemin de Başakşehir Tapu Müdürü Kürşat Ü, dönemin müdür yardımcısı ve şu an Silopi Tapu Müdürü olan Ramazan K, mevcut Başakşehir Tapu Müdür Yardımcısı Servet İ. ve tapu memurlarıyla birlikte birçok emlakçı ve ve müteahhit de gözaltına alındı.

'İZMİR İLE İLGİSİ YOK'

BAŞAKŞEHİR Tapu Müdürlüğü'nde Geniş Çaplı Operasyonla ilgili açıklama yapan İzmir Tapu Müdürlüğü yetkilileri olayın İzmir ile kesinlikle bağlantısının olmadığını, tamamen Balçova'ya gelen tapu müdürünün önceki görev yeri Başakşehir Müdürlüğü'ndeki usulsüzlükler ile ilgili gözaltı işleminin yapıldığını dile getirdi.