Antalya Belediyesi’ne denizi kirletme cezası

İZMİR'DE uzun yıllardır yaşanan körfez kirliliği çilesinin bir benzeri de Antalya'da yaşandı. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı arıtma tesisinin denizi kirleten koyu renkli atık su çıkışı yaptığı tespit edildi. Harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyeye 464 bin 585 bin lira ceza uyguladı. Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Atıksu Arıtma Tesisi'ne ait deniz deşarjı hattında, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış ekibi tarafından sualtı incelemesi yapıldı. Koyu renkli ve kirletici özellikte atık su çıkışı olduğu tespit edildi. Aynı gün Damlataş Plajı mevkisinde de yağmur suyu kanalına ait deşarj noktasında benzer görüntüler kaydedildi. Damlataş Plajı mevkiindeki yağmur suyu hattına kaçak bağlantılar yapıldığı da tespit edildi. Bu bağlantıların kesilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.