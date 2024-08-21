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Haberler İzmir

Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı

Son dakika izmir haberleri... İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, asırlık çınar ağacından kopan dallar, kahvehanede oturanların üzerine düştü. Olayda 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

DHA
Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı

Kemalpaşa ilçesinde saat 21.00 sıralarında eski çarşı olarak bilinen meydanda yer alan 121 yaşındaki çınar ağacının dalları koptu. Meydana gelen olayda, çınar ağacının altındaki kahvehanede oturan 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu. 2 ağır yaralı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 7 hafif yaralı ise Kemalpaşa Devler Hastanesi'ne kaldırıldı.

Asırlık çınardan kopan dallar ise belediye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası olay yerinden kaldırıldı.

ANIT AĞAÇ!

Öte yandan, 2'si ağır 9 kişinin yaralanmasına neden olan ağacın, 'Doğu Çınarı' türü olduğu ve 121 yaşında olduğu öğrenildi. Kemalpaşa ilçesinde yer alan asırlık çınar ağacının anıt ağaç statüsünde olduğu öğrenildi.

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