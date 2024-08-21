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Haberler İzmir

‘Görevden alınmadım emeklilik dilekçesi verdim’

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse'nin orman yangınlarının hemen ardından görevden alındığı ileri sürüldü.

HABER MERKEZİ
‘Görevden alınmadım emeklilik dilekçesi verdim’

İZMİR Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise Derse'nin görevden alınmadığını, emeklilik dilekçesini verdiğini söyledi. Derse de sosyal medya hesabında emeklilik dilekçesini verdiğine dair paylaşımda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanımız Sayın İsmail Derse'nin görevden alındığı yönünde basına ve kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Daire Başkanımız emekli olmaya karar vermiş ve kendi iradesi doğrultusunda görevi bırakmıştır.

İtfaiye teşkilatımızda bugüne kadar verdiği hizmetler için Sayın Derse'ye çok teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık ve esenlikler diliyoruz" denildi. Derse sosyal medya hesabından, "Son görevimi ciddiyetle yapmanın haklı gururu ile dilekçemi İzmir Büyükşehaklı dilekhir Belediye Başkanlığı makamına vermiş olup, 32 yılı güzel anılarla geride bıraktım" dedi

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