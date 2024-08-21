İzmir’i yakan 6 kişi tutuklandı

GEÇTİĞİMİZ günlerde İzmir'in Karşıyaka Yamanlar Dağı, Tire, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde çıkan orman yangınları ile ilgili başlatılan soruşturmalar kapsamda Tire ilçesinde 3, Ödemiş ilçesinde 2, Bayındır ilçesinde 4 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İFADELERİ ALINDI

KARŞIYAKA Yamanlar Dağı'nda mangal ateşi nedeniyle çıkan yangında ise 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Tire'deki yangınla alakalı semaver yakan 3 kişi tutuklanırken, Bayındır'daki yangınla ilgili 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle salındı, diğer şüpheli ise ifadesinin ardından serbest kaldı. Ödemiş'te gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, Karşıyaka Yamanlar Dağı'nda mangal ateşi nedeniyle çıkan orman yangınıyla ilgili de polis ekiplerince gözaltına alınan 1 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

MENDERES'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

İZMİR'İN Menderes ilçesinde ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı. Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 17 Ağustos'ta kopan elektrik telinin oluşturduğu kıvılcımdan çıktığı belirtilen yangına gün doğumuyla birlikte yeniden havadan müdahale edilmeye başlandı. Yangının sarp arazide tütme şeklinde etkili olduğu, alevlenme ve yayılmanın görülmediği, rüzgarın etkisini artırması ihtimaline karşı karadan ve havadan tedbir alındığı ifade edildi.