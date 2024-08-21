‘Milyonluk konserlere para var itfaiye aracına yok’

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Bayraklı ve Karşıyaka'da meydana gelen yangınlara müdahalede İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kaldığını söyledi.

"GÖZ GÖRE GÖRE İHMAL"

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin cansiperane bir mücadele sergileyerek yangınların tamamen söndürüldüğünü belirten Bursalı, "Son yıllarda artış gösteren orman yangınları ile mücadele ilgili tüm kamu kurumlarının sorumluluğunda. Herkes gücü nispetince bu mücadeleye katkı vermek zorunda. Tabi ki bu katkıyı verebilmek için de hazırlığınızın olması gerekiyor. Son yangınlarda gördük ki İzmir Büyükşehir Belediyesi bu hazırlıklar konusunda sınıfta kaldı" dedi.

'BAHANELER ÇOK'

Son yıllarda artış gösteren orman yangınlarına dikkat çeken Bursalı, 2023 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin proje hedefleri arasında olan 50 itfaiye aracı alımının, kredi kullanımı sağlanamadığı için gerçekleştirilemediğini belirterek, "Kamu yönetiminde devamlılık esastır. Şimdi 'bizim dönemimizin hedefi' değildi bahanesine sığınabilirler. Ama olmaz. Bu ihmalkarlığı kimse kabul etmez. 'Yangın söndürme uçağı alacağız' diyenler önce milyonluk konserler verilirken itfaiye araçlarının neden alınamadığını araştırsın ve kamuoyuna açıklasın. Ormanlarımızda başlayan ve yerleşim yerlerine kadar inen yangınlarda eğer İzmir Büyükşehir Belediyesi gerçek manada hazırlıklı olsaydı, belki de zarar bu kadar fazla olmayacaktı. Bu en basit tabiriyle göz göre göre gelen bir ihmaldir" diye konuştu.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİRİZ"

BELEDİYELERİN amasız fakatsız tüm senaryolar için hazırlıklarını en üst düzeyde yapmaları gerektiğine dikkat çeken Bursalı, "Biz, CHP'li büyükşehir belediyesinin bu konuda eksik kalmasından siyasi olarak değil sadece ve sadece İzmirli olarak rahatsızlık duyarız. Bu eksiklerin giderilmesi için biz her türlü desteği vermeye hazırız. Özellikle alımının yapılacağı söylenen yangın söndürme uçağı konusunda Büyükşehir yönetimini destekliyoruz. Bizim yapabileceğimiz bir husus olursa elimizi İzmir için taşın altına sokmaktan asla geri durmayız" dedi