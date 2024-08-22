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Haberler İzmir

Ateş peşini bırakmadı

Yamanlar yangınında evi küle dönen Selim Kaya’nın daha önce art arda iki kez evi yanınca yeni bir hayat kurmak için memleketi Çorum’dan İzmir’e taşındığı ortaya çıktı. Ancak alevler talihsiz adamın peşini burada da bırakmadı...

FATİH ŞENDİL
Ateş peşini bırakmadı

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos'ta başlayan ve kötü hava koşulları nedeniyle 18 Ağustos'ta kontrol altına alınabilen orman yangınında zarar gören ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Alevlerin teslim aldığı evlerden ise birbirinden ilginç hayat hikayeleri çıkıyor. Onlardan biri de Selim Kaya'nın hikayesi. 20 yıl önce art arda iki kez evinin yanması üzerine memleketi Çorum'u terk edip İzmir'e göç eden Kaya'yı acı kaderi bu kez de Karşıyaka'da buldu.

Yangından önce

Yangından sonra

16 EV YANMIŞTI

İzmir Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos'ta ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı. 18 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 işyeri boşaltılmış, 3 mahalle de tahliye edilmişti.

'OTURUP AĞLADIM'

SELİM Kaya'nın Yamanlar'da yaşadığı ev, orman yangınında adeta küle döndü. Oturulamayacak hale gelen evde tek başına yaşadığını belirten 41 yaşındaki Kaya, "20 yılda üçüncü kez evim yandı. Ben inşaatlarda çalışarak geçimimi sağlıyorum. Bütün evimi evleneceğim için yenilemiştim. Evdeki eşyalarım da, biriktirdiğim 40-50 bin lira da yanıp gitti. Yangın sırasında işteydim. Evimin halini görünce büyük üzüntü yaşadım. Bu nasıl bir kader diye oturup ağladım" diye konuştu.

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