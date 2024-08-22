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Haberler İzmir

Çete içinde kanlı hesaplaşma

FATİH ŞENDİL
Çete içinde kanlı hesaplaşma

İZMİR'DE bir suç örgütünün iç hesaplaşmasında kan aktı. Bayraklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada boynundan tabanca ile vurulan İrfan Yılmaz (28), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü ile Organize Suç Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonun ardından olayla ilgili çete üyeleri olduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltındı. Olay, önceki gü 02.00 sıralarında Refik Şevket İnce Mahallesi Şehit Ali Erbil Sokak ile 2166 sokak kesişiminde meydana geldi. Bayraklı'da uyuşturucu çetesi olarak bilinen grupta çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

BOYNUNDAN VURULDU

OLAYDA, İrfan Yılmaz tabanca ile açılan ateş sonucunda boynundan vuruldu. Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan İrfan Yılmaz'ı ambulansa alarak Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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