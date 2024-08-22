Çiğlili işçilerden örnek davranış

ÇİĞLİ Belediyesi temizlik işçileri çöp konteynerini boşalttıkları sırada bir kutu içinde buldukları 500 bin değerindeki altın bilezikleri, gösterdikleri örnek davranışla sahibine ulaştırmayı başardı.

'GURUR DUYUYORUM'

TEMİZLİK personeli olarak görev yapan Şahin Çelik, Güzel Öztürk ve Yusuf Aydın, konteyner temizliği sırasında buldukları altın bilezik dolu kutuyu Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim ederek, altınların sahibi Kemal Barlas'a ulaşmasını sağlandı. İşçileri ve altınların sahibi Kamil Barlas'ı makamında ağırlayan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Çalışma arkadaşlarım ile gurur duyuyorum, bu örnek davranışlarından dolayı kendilerini kutluyorum. Altınların sahibi Kamil Barlas'a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.