İzmir’de gözüne bıçak saplanan Sudenaz’dan 7 yıl sonra sevindirici haber geldi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Torbalı ilçesinde market poşetini meyve bıçağıyla keserek açmak isterken bıçak gözüne saplanan 17 yaşındaki Sudenaz Aldağ, 5 yıl sonra ikinci kornea naklini oldu.

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar semtinde 2017 yılının haziran ayında meydana gelen olayda Sudenaz Aldağ, henüz 10 yaşındayken babası Yılmaz ve annesi Zehra ile markete gidip alışveriş yaptı. Baba alışverişin ardından işe gitti, annesi ise market poşetlerini mutfağa bıraktı. Sudenaz, annesine yardım etmek için yumurtaların bulunduğu poşeti açmaya çalıştı ancak düğümü çözemeyince eline meyve bıçağını aldı. Talihsiz kız, sert bir hamle ile poşeti bıçakla açmaya çalışırken elindeki bıçak gözüne battı. O dönem tam 1,5 yıl tedavisi süren Sudenaz'a göz tansiyonunun düşmeye başlamasıyla birlikte ilk kornea nakli İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. İlerleyen süreçte takibine devam edilen genç kıza nakil yapılan kornea bir süre saydam kaldı. Fakat yeniden göz tansiyonu ortaya çıkınca kornea zaman içerisinde bulanıklaştı. Bunun üzerine Sudenaz için tekrar göz nakli yapılması gerektiği söylendi. Genç kıza son olarak İzmir Şehir Hastanesi'nde Doç. Dr. Bora Yüksel ve ekibi tarafından geçtiğimiz günlerde ikinci kornea nakli yapıldı.

"DOKU GÜZEL, YERİNDE DURUYOR, AYLAR İÇİNDE GİDEREK SAYDAMLAŞACAK"

İzmir Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bora Yüksel, Sudenaz'ın sağlık durumu ile ilgili, "Hastamız bıçakla ağır yaralanmıştı. İlk nakil bir süre saydam kaldı ama zaman içinde bulanıklaştı. Bunun en önemli nedeni ise hastada kazadan dolayı göz tansiyonu çıkması oldu. Tansiyona yönelik ilaç tedavisiyle sonuç alamayınca tüp taktık. Tüpten sonra zaman içinde kornea dokusu hücrelerinin azalması nedeniyle bulanıklaştı ve yenisini taktık. Şu anda güzel gidiyor. Tansiyonu da iyi, saydam. Göz siniri biraz bütün bu olaylardan etkilendiği için beklediğimiz görme tam olarak çıkmamış oldu. Ama doku güzel, yerinde duruyor. Aylar içinde giderek saydamlaşacak" dedi.

"6 AY İÇİNDE GÖRMENİN AÇILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Sudenaz'ın periferik görme denilen kısımlarla görebildiği kadarıyla göreceğine değinen Yüksel, şunları kaydetti:

"Bizim burada daha çok beklentimiz gözün saydam gözükmesi, estetik de önemli. Dıştan doğal görüntü olması, şaşılık olmaması ve kaymaması önemli. Ne kadar görebilirse bizim için şans. Dokunun yerinde kalması için bağışıklığını da baskılayıcı tedaviye başladık. Çocuklarda yabancı dokuyu yerinde tutmak erişkine göre zor olur. Şu an damlalarını kullanıyor, kontrollere geliyor. Ben 6 ay içerisinde biraz daha görmenin açılacağını düşünüyorum."

"KORNEAYI DEĞİŞTİRDİK"

Dokular maalesef ömür boyu gitmiyor" diyen Doç. Dr. Yüksel, "Ona yönelik farklı ameliyat türleri var. Onları da yapıyoruz. Hastanın kendi hücrelerini koruyan bir nakil sistemi de var. Ama bu hastada öyle bir şey mümkün değildi. Total olarak korneayı değiştirdik" ifadelerine yer verdi. Doç. Dr. Yüksel, bu süreçte hastanın kontrole düzenli gelmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Kızının yaşadığı süreci anlatan baba Yılmaz Aldağ ise, "Biz alışveriş yapıp marketten gelmiştik. Poşetlerle birlikte eve geldiğimizde kızım mutfaktaki poşeti aldı ve açmaya çalıştı. Poşeti açmaya çalışırken düğümler biraz sıkı olduğu için açamadı. Daha sonra meyve bıçağıyla açmaya çalışıyor. Düğümü sert bir şekilde açayım derken bıçağı kendine çekince direkt sağ gözüne geldi ve korneayı ortadan kesmiş oldu. Biz daha sonra hemen Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldik. Ameliyata sevk ettiler ve dikiş attılar. Sonra göz nakli olması gerektiğini söylediler. O sırada yaklaşık 1 sene geçti. Göz tansiyonu da yüksek olduğu için göz tansiyonunu düşürmeye çalıştılar. 2019 yılında göz bulundu ve bizi çağırdılar. Orada başarılı bir şekilde kornea naklini yaptılar. 2-3 hafta hastanede kaldık ve daha sonra normale dönünce bizi taburcu ettiler. Kontrollerimiz sürdü" şeklinde konuştu.

"ESKİ İLAÇLARI KULLANDIĞIMIZ İÇİN İLAÇLAR YETERSİZ KALDI"

Pandemi dönemi başlayınca hastaneye çok sık gidemediklerini aktaran baba Akdağ, sözlerine şöyle devam etti:

"O süreçte doktorlarımızın da yerleri değişti. O sırada hep eski ilaçları kullandığımız için gözde ilaçların yetersiz kaldığı belirlendi. En son İzmir Şehir Hastanesine geldiğimizde doktorlar tekrar nakil olmasını söyledi. Tekrar nakil oldu ve başarılı geçti. Kontrollerimiz sürecek. İnşallah daha iyi olur."

Kızının sağlıklı olmasını temenni eden Akdağ, "Tek isteğim kızımın gözünün görmesi. Normal bir döngüye dönmesi. Doktorlar, göz sinirleri zedelendiği için kaynama aşamasının zor olacağını söyledi. Doktorların muayenesinden memnunuz. Bizleri yönlendiriyorlar" dedi.