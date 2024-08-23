Havada karada durum vahim

Yıllardır CHP'li belediyelerce yönetilen İzmir'de Körfez'den gelen pis koku, son günlerde yeniden bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Buna bir de toplanmayan çöpler ve kirlilik yüzünden kıyıya vuran ölü balıklar eklenince İzmir'de yaşamak çekilmez hale geldi.

ÇÖP DAĞLARINA TEPKİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzenerji şirketine bağlı çalışan bir grup işçinin "vasıf ödemeleri yapılmadığı" gerekçesiyle iş bırakması nedeniyle toplanmayan çöpler kirliliğe neden oldu. Kent Temizliği Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve DİSK'e bağlı Genel İş İzmir 2 No'lu şube üyesi 90 işçi, görev yaptıkları alanla ilgili ek ücreti gerektiren vasıf ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle iş bırakma kararı aldı. Özellikle kentin merkezinde çöplerin toplanmaması kirliliğe neden oldu. Konak ilçesinde Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon bölgesinde oluşan çöp yığınları, vatandaşın tepkisine yol açtı. Genel İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül ise, yaptığı açıklamada, 90 çalışanın vasıf haklarının verilmesi için yaptıkları görüşmelerde netice alamadıklarını, çalışanların da iş bırakma kararı aldığını ifade etti.

"EYLEM SÜRECEK"

Gül, şunları kaydetti: "Bizim tek talebimiz arkadaşlarımızın vasıflarının verilmesi. Şoförlük yapıyor ünvanı verilmiyor. Araç arkası görev yapıyor karşılığı verilmiyor. Arkadaşlarımız da yaptıkları işin karşılığını alamadıkları için görevlerini bırakma kararı aldılar. Çöplerin toplanması için formüller getirdiler. Arkadaşlarımız tepki gösterdiler, çöplerin toplanmasına engel oldular. Gerilim olmasın diye zabıta da geri çekildi. Anlaşma sağlanmadığı sürece eylem devam edecek."

KÖTÜ KOKU CABASI

İzmir Körfezi'nde Bayraklı ilçesi sahilinde görülen balık ölümleri ve kötü koku, yayılarak Karşıyaka sahiline ulaştı. Kentte 20 Ağustos'ta Turan sahiline ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin denizde başlattığı temizlik çalışması devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin aldığı su ve ölü balık numuneleri üzerinde laboratuvar incelemesinin de sürdüğü belirtildi. Deniz suyu renginin yeşil ve kahverengiye döndüğü körfezde balık ölümleri Karşıyaka ilçesi Bostanlı sahiline kadar yayıldı. Çok sayıda ölü balığın deniz yüzeyine çıktığı ve sahile vurduğu görüldü.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Suzer, 1999 yılından itibaren İzmir Körfezi'nde çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Körfezde bir arıtma sisteminin bulunduğunu ancak şu anda nüfus yoğunluğunun çok fazla olduğunu aktaran Suzer, "Yüksek sıcaklıkla birlikte mikro alglerin patlamasına sebep oluyor. Bunlar aşırı ürediği zaman da sudaki oksijen dip seviyesine iniyor. Bunlar da balık ölümlerine kadar gidebiliyor."

Prof. Dr. Ergün Taşkın

"SU KALİTESİ EN DÜŞÜK YERLERDEN BİRİ"

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Deniz Biyoloğu Prof. Dr. Ergün Taşkın da yaptıkları çalışmalarda, İzmir Körfezi'nin Türkiye'nin su kalitesi olarak en düşük yerlerinden bir tanesi olduğunu belirlediklerini söyledi. Buradaki balık ölümlerinin de asıl nedeninin kirliliğe bağlı oksijen eksikliği olduğunu dile getiren Taşkın, sıcak havanın da bunda etkili olduğunu ifade etti.