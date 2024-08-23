Tugay - Soyer kavgası

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, önceki başkan Tunç Soyer döneminde yürütülen bazı projelerin durdurulduğuna dair yapılan eleştirilere yanıt verdi. Tugay açıklamasında, "Tunç Bey'in başarılı olan hiçbir projesine olumsuz yaklaşmadık ve birçoğu devam ediyor. Yok öyle bir şey. Nerden bu kanaat çıktı anlamadım. Seçim kampanyasında oy kazanmaya çalışırken kampanya sürecinde partiyle ilgili meydanlarda partiyi eleştiren, ucunun nereye gittiğini hesaplamadan çok sert açıklamalar yaptığı bir dönem oldu. Şu noktada da işi gücü bırakıp da bizi eleştirmesini doğru bulmuyorum" dedi. Soyer ise, mevcut başkan Cemil Tugay'ın sözlerine, "Kendisinin 4.5 milyon İzmirliye verdiği sözlere odaklanıp benim dönemimle uğraşmaktan vazgeçmesini öneriyorum. Şimdi bizim yükselttiğimiz hizmet çıtasını nasıl daha yükseğe taşıyacağını düşünsün" şeklinde cevap verdi.