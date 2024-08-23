Vali Elban ve Vekil Çankırı yangın bölgesinde

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Tire'de yangından etkilenen Karateke ve Çayırlı köyü sakinleri ile bir araya geldi. Köylülere moral veren Çankırı, "Devletimiz tüm gücüyle yanınızda. Yaralarımızı en kısa sürede saracağız" dedi.

AK Parti Tire İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile Karateke ve Çayırlı köylerine giden Çankırı, vatandaşlarla konuşup acil ihtiyaçların bir an önce belirlenmesi konusunda bilgi aldı. Çankırı, "Gün birlikte dayanışma günüdür" diye konuştu. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban da Tire'de yangın felaketine maruz kalan yöre halkı ile bir araya geldi. Elban'ın ziyaretine AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu ve ilçe yöneticileri eşlik etti. "Zor günleri hep birlikte aşacağız. Devletimizin gücü ve imkânlarıyla, yaralarınızı en kısa sürede saracağız" ifadelerini kullanan Elban, sürecin yakından takip edileceğini kaydetti.