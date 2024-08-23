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Haberler İzmir

Yardım etmek için durdu motosiklet hırsızı olduğunu anladı! Polise teslim etti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’de, yol kenarında motosikleti götürmeye çalışan kişiye yardım etmek için duran vatandaş, sonrasında hırsız olduğunu anlayınca polise teslim etti.

İHA
Yardım etmek için durdu motosiklet hırsızı olduğunu anladı! Polise teslim etti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de motosikletiyle turlayan vatandaş, yol kenarında bir motosikleti düz kontak yapıp vurdurarak çalıştırmaya çalışan bir kişiye yardım etmek için durdu. Daha sonra o kişinin motosiklet hırsızı olduğunu belirleyen sürücü, hırsızı polise teslim ederken o anlar kask kamerası tarafından görüntülendi.

Olay geçtiğimiz akşam Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Motosikletiyle gezerek videolar çeken ve sosyal medya hesabında paylaşan Caner isimli vatandaş, yol kenarında motoru düz kontak yaparak, vurdurarak çalıştırmaya çalışan bir şüpheliyi gördü. Öncesinde motosikletinin bozulduğunu düşünerek yardım eden motosiklet sürücüsü daha sonra motosikletin plakasının olmadığını gördü. Kendisine verdiği ruhsatı incelemesinin ardından adının M.A. olduğu öğrenilen şüphelinin çalıntı motosikleti sürüklediğini belirledi. Bunun ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren sürücü, kaçmaya çalışan motosiklet hırsızını yakalayıp bekletti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, heyecan dolu anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla görüntülendi.

İYİLİK KAZANDI

Olayla ilgili açıklama yapan motosiklet sürücüsü, "Bugün yine iyilik kazandı diyebiliriz. Lütfen motorlarınıza sahip çıkın, dikkat edin ve mutlaka önleminizi alın" dedi.

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