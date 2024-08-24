İzmir Tire’de kentsel dönüşümün önü açıldı

İzmir'in Tire ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan müjdeli haber geldi. Bakanlık, Dört Eylül, Turan, İbni Melek ve Ketenci mahallelerini kapsayan toplam 11,3 hektarlık alanı rezerv alan ilan etti. AK Parti İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, "Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın uzun süredir beklediği depreme dayanıklı, sağlıklı konutlara kavuşma süreci artık hız kazandı" dedi.

TARİHİ KARAR

İlçenin geleceği açısından tarihi bir karar alındığına dikkat çeken Uğurlu, "Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemiz için tüm siyasi partiler ve belediye ile el ele vererek çalıştık. Ankara'da bakanlar ve İzmir milletvekilleri nezdinde yoğun girişimlerde bulunduk. İzmir İl Kentsel Dönüşüm Daire Başkanına yapılan ziyaret ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın destekleriyle süreç hızla sonlandı" ifadelerini kullandı.

DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

Dar gelirli vatandaşların yaşadığı bölgenin depreme dayanıksız binalardan oluştuğunu ve kentsel dönüşümün ilk adımının burada atılacağını anlatan Uğurlu, "İlerleyen süreçte diğer etaplarla bu adımlar büyüyerek devam edecek. Birlik ve beraberlik içinde Tire'nin geleceği için özverili şekilde çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.