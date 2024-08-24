İzmir’de şafak operasyonu: Zehir taciri yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, Çeşme ilçesi sınırları içerisinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen M.Y. isimli şahsa yönelik, uzun süreli takipler sonucunda, şafak vakti operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonla şahsın evinde ve aracında adli arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, yaklaşık 1.5 kilogram kokain, eroin, skunk ve esrar maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ile suçtan elde edildiği düşünülen Türk Lirası, Dolar ve Euro ele geçirildi. Şüpheli M.Y., adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.