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Haberler İzmir

İzmir'de 8 saate varan su kesintisi 25 Ağustos Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde kesintiler olacağı araştırılıyor. İşte 25 Ağustos Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de 8 saate varan su kesintisi 25 Ağustos Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağını İZSU duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? (25 AĞUSTOS PAZAR)

FOÇA YENİBAĞARASI, KOCA MEHMETLER

25.08.2024 saat 08:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

KARABURUN İSKELE

25.08.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ SÜLEYMAN DEMİREL, ZAFER

25.08.2024 saat 08:00 ile 15:30 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KAYMAKÇI, EMİRLİ, PİRİNÇÇİ, KEMENLER, BADEMLİ, ÇAYLI, MESCİTLİ, CEVİZALAN

25.08.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

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