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Haberler İzmir

Son dakika: İzmir Bergama’daki orman yangını kontrol altında

Son dakika İzmir haberleri...İzmir’in Bergama ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İHA
Son dakika: İzmir Bergama’daki orman yangını kontrol altında

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleler ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.23'te Bergama ilçesi Ayvatlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan yaptıkları etkin müdahale ile alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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