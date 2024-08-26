Belediye hizmet ücretlerine zam

İzmir'de belediye hizmet ücretlerine dudak uçuklatacak zam geldi. İş millete hizmet etmeye ya da personelinin birikmiş SGK borçlarını ödemeye gelince enflasyonu gerekçe gösteren CHP'li belediyeler zam konusunda birbiriyle yarıştı. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı' belgesinden nikah işlemlerine, düğün salonu ve kültür merkezi tahsis ücretlerinden yapı ruhsatı, imar ve plan değişikliği ücretlerine kadar belediyenin yürüttüğü alt ve üst yapı hizmetlerinin birçoğuna zam geldi. 2024 yılında vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak açıklanırken, Temmuz ayında Büyükşehir Belediye meclisi kararı ile İzmir'deki birçok ilçe belediyesinin ücret tarifesi güncellenerek verdikleri hizmetlere ortalama yüzde 20 ile 3 bin 900 arasında değişen oranlarda fahiş zamlar yapıldı.

TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla borcu olan 5 belediye arasında İzmir'in de bulunduğunu, Türkiye genelinde belediyelerin SGK'ya olan toplam prim borcunun 96 milyara ulaştığını söyledi. İzmir'de aralarında birikmiş SGK'ya prim borcu olan pek çok ilçe belediyesi ekonomik koşulları gerekçe göstererek Temmuz ayından geçerli olacak şekilde belediye hizmetlerine ortalama yüzde 20 ile 200 arasında değişen oranlarda zam yaptı. Bergama, Beydağ, Bornova, Konak, Karşıyaka, Karabağlar, Gaziemir, Narlıdere, Menderes, Torbalı, Seferihisar, Selçuk, Foça ve Urla belediye meclislerinden sonra İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki ilgili komisyonlarca onaylanan kararlarda, ilçe belediyelerinin alt ve üst yapı olmak üzere birçok hizmetine zam geldi.

STANT KURMA ÜCRETİ

Bergama Belediyesi 2024 yılı Zabıta Müdürlüğü ücret tarifesinde değişiklik yapılarak yılbaşındaki fiyatlar Temmuz ayında iki katına çıkartıldı. Bergama'da tanıtım amaçlı stant kurma ücreti 350'den 700 liraya, satış amaçlı stant kurma ücreti 250'den 500 liraya, İşyeri açma ve çalışma ruhsatının kaybolması veya yenilenmesi, işyerinin unvan değişikliği konularının ilavesi için KDV hariç 700'den bin 500 liraya çıktı. Kapalı pazaryeri alt yapı katılım payı ücreti, çiftçi pazarcı belgesi tasdik ücreti, rüzgar enerjisi santrallerinin işyeri kontrol tetkik ücreti gibi tarifedeki birçok hizmete zam geldi.

GEREKÇE PİYASA KOŞULLARI

Beydağ Belediyesi piyasa koşullarındaki fiyat değişiklikleri gerekçe gösterilerek 2024 yılı Temmuz ayında sıhhi ve umuma açık işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında zincir market ve mağazalar için (yurt genelinde 10 ve üzeri şubesi bulunan) 20 binden 25 bin lira'ya, içkili yerler için 7 bin 500'den 10 bin liraya, düğün salonu için 10 binden 20 bin liraya, otel ve pansiyonlar için 7 bin 500'den 10 bin liraya yükseldi. Beydağ Belediyesi Baraj Kır Lokantası yazlık düğün salonu kiralarında da artış oldu. Sade tören, nikah, yüzük takma gibi eğlencesiz düğün salonu kirası 2 bin 500'den 3 bin liraya, eğlenceli düğünler de 5 binden 6 bin liraya, yemekli düğünler 8 binden 10 bin liraya çıktı.

ALTYAPI YATIRIMLARI

Birikmiş SGK pirim ve vergi borcu bulunmayan Bornova Belediyesi'nde alt yapı yatırımlarına kaynak oluşturulması amacı ile belediye hizmetlerine yüzde 20 ile 50 oranında zam yapıldı. Bornova'da bu kapsamda 'İşyeri açma ve çalışma ruhsat belgesi' ile 'Gayri sıhhi müessese ruhsat' ücretlerinde değişikliğe gidildi. Pansiyon, sauna, hamam gibi işletmelerin ruhsat ücretleri ise 30 binden 90 bin liraya kadar arttı.

KONAK'TA FAHİŞ ARTIŞ

Konak Belediyesi'ndeki hizmet ücretlerine de yüzde 40 ile yüzde 500'e varan oranlarda zam yapıldığı göze çarptı. Konak'ta 'İşyeri açma ve çalışma ruhsat belgesi' ile 'Gayri sıhhi müessese ruhsat' ücretinde yüzde 40, evlendirme ve nikah işlemleri ücretinde yüzde 50, kazılarda hatalı çalışmalar için uygulanacak para cezalarında yüzde 60, kültürel ve sosyal etkinlikler için kullanılan Dr. Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Merkezi, Güzelyalı Kültür Merkezi ve Türkan Saylan Alsancak Kültür Merkezi gibi salonların kiralama ücretlerine yüzde 100 oranında zam yapıldı.

KARABAĞLAR'DA YÜZDE 40 ZAM

Karabağlar Belediyesi'nde 2024 yılı Ocak ayı tarife ücretleri Temmuz'da ikinci kez güncellendi. Genel belediye hizmetlerinde yüzde 40, sosyal alanlarda yüzde 25 oranında zam yapıldı. Sıhhi ve umuma açık işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında belge ücretleri; 1. Sınıfta yer alan sinema tiyatrolar için 22 bin 100'den 32 bin 45 liraya, 2. Sınıfta yer alanlar işletmeler için 21 bin 250'den 30 bin 812 liraya, düğün salonları için 110 bin 500'den 160 bin 225 liraya yükseldi. Karabağlar'daki Aşık Murat Çobanoğlu Açıkhava Tiyatrosu günlük kullanım ücreti bin 360'dan bin 700 liraya çıkarıldı.

FOÇA'DA KREŞ FİYATLARI

Foça Belediyesi'nin kreş ve sosyal tesislerine bağlı salon kiralama ücretlerinde değişikliğe gidildi. Çocuk Evi isimli kreşte aylık öğrenci ücreti 2 bin'den 7 bin liraya yükseldi. Toplantı, düğün, nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılacağı sosyal tesislerde hafta içi ve hafta sonu, yaz ve kış mevsimi olmak üzere çeşitli zaman dilimlerine göre 4 bin ile 15 bin lira arasında değişen zamlı fiyatlar belirlendi.

MOLOZ VE HAFRİYAT

Ekonomik koşullar gerekçesiyle Seferihisar Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait kamyon ile 5 metreküplük inşaat, tadilat ve bahçe atığı alımı adet başına bin liradan 3 bin liraya, 15 metreküplük atık alımı adet başına 2 bin liradan 5 bin liraya yükseldi.

CANLI MÜZİK BELGE ÜCRETİ

NARLIDERE Belediyesi de zam yaptı. İşyeri açma ve çalışma ruhsat belge ücretleri market ve zincir marketler ile banka ve şubelerinde 15 binden, güzellik salonunda 10 binden, içkili lokantada 20 binden 30 bin liraya, otel, pansiyon ve apart vb. işletmelerde 15 binden 20 bin liraya yükseldi. Canlı müzik izin belge ücreti 10 binden 15 bin liraya yükseldi.

REKOR ARTIŞ TORBALI'DA

TORBALI Belediyesi'ndeki 'İşyeri açma ve çalışma ruhsat belgesi' ile 'Gayri sıhhi müessese ruhsat' ücretleri başta olmak üzere birçok hizmette Temmuz ayında değişikliğe gidildi. Ruhsat Belgesi için zincir işletmelerde metrekaresi 250'den küçük ve birden fazla şubesi olanlar için 10 bin liradan belge ücreti 125 bin liraya, kafeterya işletmelerinde metrekaresi 200'den büyük olan işletmelerde 2 bin 500 liradan 25 bin liraya, kafeterya işletme metrekaresi 100'den büyük olan işletmelerde bin 750'den 20 bin liraya, kafeterya işletme metrekaresi 100'den küçük olan işletmelerde bin 250'den 15 bin liraya yükseldi. İlçe sınırlarında kalan düğün salonu kiralama ücretlerinde de tarife değişikliği yapılarak en düşük 270 lira olan salon kiralama ücreti 600 liraya çıkartıldı.

URLA'DA FİDAN BEDELİ

URLA Belediyesi'nde yeni inşaat ruhsatı ücretlerinden 'Fidan bedeli' adı altında 300 lira alınması ve bu paranın ayrı hesaplarda toplanarak fidan alımında kullanılması kararlaştırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki fiyat listesinde yapılan güncellemelerden dolayı kamu zararı oluşmaması adına Urla, Menderes, Selçuk, Gaziemir ve Karşıyaka belediyelerinde de ruhsat taleplerinde kullanılmak üzere belirlenen zemin açım birim bedelleri güncellendi. Selçuk Belediyesi'nde asfalt kaplama (12 cm) metrekaresi bin 315 lira, kilit parke kaplama metrekaresi 770 lira, sathi kaplama metrekaresi 580 lira, granit kaplama işlerinin metrekaresi 3 bin 980 lira alınması kararlaştırıldı. Karşıyaka Belediyesi'nde ayrıca usulsüzlük cezaları da arttırıldı. Emlak vergisi, ilan ve reklam gibi ikinci derece usulsüzlük cezaları 150 liradan 3 bin 500 liraya çıktı.