"Suçlu, değişmeyen CHP zihniyeti"

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümlerine, görevini yapmayarak suçu iklim değişikliğine atan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin ihmalinin neden olduğunu söyledi. Bursalı, "Sorumlu iklim değişikliği değil, değişmeyen CHP zihniyetidir" dedi. Yaptığı yazılı açıklamada İzmir Körfezi'nde kıyıya vuran çok sayıda ölü balık ve kente yayılan şiddetli kötü kokuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şebnem Bursalı, "Bugüne kadar yapılan analizlerin sonuçlarını biliyoruz. Tahmin ediyorum ki benzer bir sonuçla karşı karşıya kalacağız. Zira iç denizde yaşanan kirlilik sebebiyle oksijen seviyesi, deniz canlılarının yaşayabileceği sınırın altına düşmüş durumda. Bu nedenle de balık ölümleri yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

'MÜCADELE EDECEĞİZ'

ŞEBNEM Bursalı, "Arıtma tesisi sorunu yıllardır çözülemedi. Mevcut sistem de yetersiz kalıyor. Ne İzmir'i ne de İzmir Körfezi'ni sizin ihmalinizle başbaşa bırakacağız. Siz kirlilikle mücadele etmediğiniz sürece biz sizinle mücadele edeceğiz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.