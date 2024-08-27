Dilek’in dileği gerçek olsun

İKİ KEZ ŞANS YAKALADI

İzmir'de yaşayan ve 10 yıldır böbrek yetmezliği ile mücadele eden Dilek Gençyılmaz (25), daha önce iki kez yakaladığı organ nakli şansını doku uyumu olmadığı için kaybetti.

UMUDUNU KAYBETMEDİ

Günün belli saatlerinde evde diyalize bağlanmak zorunda kalsa da umudunu kaybetmeyen genç kadın, "Tek dileğim nakil piyangosunun bir kez daha beni bulması" dedi.

BÖBREK BEKLERKEN ANNESİNİ KAYBETTİ

Kendisi gibi nakil bekleyen hastalar için organ bağışının önemine dikkat çeken ve herkesi bağış yapmaya çağıran Dilek Gençyılmaz, "Annemi sağlığıma kavuşamadan kaybettim. Ama uyumlu böbrek bulunduğunda annemin de mutlu olacağına inanıyorum' diye konuştu.