  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir

İzmir merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle yakalan 8 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
İzmir merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma yürütüldü. Örgütün askeri mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, ankesör/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde harekete geçildi.

İzmir merkezli İstanbul, Hatay, Mersin, Kayseri ve Trabzon'da yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA