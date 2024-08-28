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Haberler İzmir

İzmir'de tırın lastiğine bakın ne gizlemişler!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir’e getirilecek yüklü miktarda uyuşturucu maddeye yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin sıkı takibi sonucu bir tırın lastiğine gizlenmiş 50 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

AA
İzmir’de tırın lastiğine bakın ne gizlemişler!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de, bir tırın lastiğine gizlenmiş 50 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

TIRIN ANBEAN TAKİBİ YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente bir tırla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bir süre takip edilen tır, kent girişinde durduruldu. Araçtaki aramalarda, lastik içine zulalanmış 50 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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