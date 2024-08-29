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Haberler İzmir

İzmir'deki vahşette flaş gelişme: 3 çocuğunu katleden baba da öldü

Son dakika İzmri haberleri... İzmir'de meydana gelen korkunç olayda Vesim Şimşek, 4 çocuğundan 3'ünü öldürdü 1'ini ağır yaraladı daha sonra kendine ateş etti. Ağır yaralanan baba Vesim Şimşek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
İzmir’deki vahşette flaş gelişme: 3 çocuğunu katleden baba da öldü

Son dakika İzmri haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde , 27 Ağustos sabahı ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'ndeki dağlık alanda meydana gelen olayda olayda eşiyle ayrı yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Vesim Şimşek (45), çocukları Hiranur (11), Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira Şimşek'i (14) sabah saatlerinde dağlık alana götürdü.

Burada 4 çocuğuna da tabanca ile ateş eden Vesim Şimşek, ardından aynı tabancayla kafasına ateş etti. Çocuklardan Cemre, Ceylin ve Nira hayatını kaybederken, ağır yaralanan Hiranur ile Vesim Şimşek sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çocukların cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere anne Naciye Şimşek'in yaşadığı Manisa'nın Salihli ilçesine götürüldü ve burada defnedildi.

3 ÇOCUĞUNA KIYAN BABA DA ÖLDÜ

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Vesim Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Ağır yaralı olarak tedavisi süren çocuklardan Hiranur Şimşek'in ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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