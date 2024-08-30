İzmir’de 30 Ağustos coşkusu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki tören, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Çelenk sunulmasının ardından Vali Süleyman Elban, Valilik makamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Özsert ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden tören programında ise Vali Elban, Orgeneral Özsert ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, geçit töreniyle halkın bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Günün önemine ilişkin konuşma yapan Yüzbaşı Yusuf Eldemir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazanılan zaferin 102. yılını ulusça kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Eldemir, Türk milleti ve kahraman ordusunun birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 102 yıl önce bugün, topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazandığını kaydetti.

Törene AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

Program, tören geçişiyle sona erdi.

Ayrıca Konak'ta sahil güvenlik gemi ve botları kutlama etkinlikleri kapsamında halkın ziyaretine açıldı.