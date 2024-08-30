Tugay bu kez de Fen İşleri Daire Başkanı’nı görevden aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde taşlar yerinden oynamaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz'ı görevden alarak Fen İşleri Daire Başkanlığı görevine getirmişti. Başkan Tugay, Yılmaz'ı Fen İşleri Daire Başkanlığı görevinden de alma kararı aldı. Büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olarak atadığı Fulden Bak'ı görevden alan Başkan Tugay, önceki gün ise eski başkan Tunç Soyer döneminde belediyede genel sekreter yardımcısı olarak görev yapan Ertuğrul Tugay'ı görevden almış yerine yerel seçimlerde CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yönetici olarak görev yapan Ramazan Tezcan'ı getirmişti. Tezcan'ın Ekrem İmamoğlu'nun ekibinden olduğu ve partinin genel merkezinin baskısı ile atandığı iddia edilmişti.

ULAŞIMDA YOL HARİTASI

Öte yandan, kentte yaşam kalitesinin iyileştirilmesi hedefiyle tasarlanan İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'nın (SKUpİzmir) 2. Paydaş Katılım Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda, İzmir'in sürdürülebilir ulaşım politikalarıyla ilgili bir yol haritası oluşturulması için bütüncül bir bakış açısına ihtiyaç olduğu, disiplinler arası çalışılması gerektiği vurgulandı.