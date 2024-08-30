Türk mutfağını tanıtan ABD’li şefler Ege mekanlarını gezdi

Ticaret Bakanlığının destek verdiği "Turkish Tastes-Turquality Projesi" kapsamında Türk mutfağı ve ürünlerinin tanıtımını yapan ABD'li şefler, İzmir'de gıda ihracatçılarıyla bir araya geldi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) çatısı altındaki 6 gıda ihracatçı birliğinin yürüttüğü proje çerçevesinde, ABD'li ünlü şefler Tom Macrina ile John Byrne, İzmir ile çevre illerdeki gıda üretim alanlarını, işletmeleri ve restoranları ziyaret etti.

TÜRK mutfağına ait lezzetleri ve gıda ürünlerini yerinde deneyimleyen şefler, değerlendirmelerde bulundu.

ZEYTİNYAĞI ÖRNEĞİ

Şefler, daha sonra EİB'de düzenlenen toplantıda ihracatçılar ve basın mensuplarıyla buluştu. Şef Macrina, buradaki konuşmasında, Ege'nin, zeytinyağı gibi uluslararası potansiyeli olan birçok ürününün bulunduğunu söyledi. Türk ürünleri ve mutfağının tanıtımı için ABD'de çok sayıda faaliyette bulunduklarını dile getiren Macrina, Türk ürünlerinden incir ve levreği buluşturan bir lezzet geliştirdiklerini de bildirdi. Macrina, "Türk ürünlerinin elçiliğini yapıyorum. Proje kapsamında Türk ürünlerini restoranımızda kullanıyoruz. Türk ürünleriyle farklı tarif ve yemekler yapıyoruz. Türk gıdalarıyla ilgilenen çok kişi var. Küçük yerlerde değil büyük yerlerde, şehirlerde olmak istiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Daha fazlasını yapacağız" diye konuştu.