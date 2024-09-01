Av sezonu başladı! İzmir’de ağlardan en çok o balıklar çıktı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Foça ilçesinde, av yasağının sona ermesiyle birlikte 'Vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar, sabah saatlerinde avdan döndü. Balıkçılar başta sardalya ve hamsi olmak üzere yakaladıkları balıkları, satışı için balık haline gönderdi. Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin, "Bu sene bereketli bir sezon olacak. Sabah gelen teknelerimizde hamsi, sardalya, palamut, uskumru ve kolyoz vardı" dedi.

15 Nisan tarihinde balıkların gelişimlerini sağlayabilmesi için gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmesi sonrası bugün gece yarısı itibariyle av yasağı sona erdi. Bu kapsamda da Foça ilçesinde de balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek yola çıktı. Balıkçılar, sabah saatlerinde başta sardalya ve hamsi olmak üzere tuttukları balıklarla avdan döndü. Balıkçılar yakaladıkları balıkları, satışı için balık haline gönderirken, limanda çalışırken kendilerini izleyen vatandaşlara da poşet poşet balık ikram etti.

'AVLAK SAHALARIMIZI KORUYARAK AVLAYALIM'

Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin, iç sularda yasağın kalkmasıyla başlayan balık av sezonunun tüm balıkçılara hayırlı olmasını diledi. İlk gün teknelerin bol ve çeşitli balıklarla döndüğünü belirten Çetin, "Trol ve gırgır teknelerimiz, iç sularda olan balık avcılık sezonunu açtılar. 2024-2025 balık sezonumuzun tüm endüstriyel gemilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bu sene bol, bereketli bir sezon olur. Bütün balıkçılarımıza, reislerimize, kazasız belasız hayırlı bir sezon geçirmelerini dilerim. Dönen teknelerimizde şu an balık durumu iyi. Sürdürülebilir balıkçılık için avlak sahalarımızı iyi koruyarak, yasa dışı balıkçılığa dikkat ederek avlanalım. Herkes alanında balıkçılık yaptığı sürece şu şartlarda görünüyor ki bu sene bereketli bir sezon olacak. Sabah gelen teknelerimizde hamsi, sardalya, palamut, uskumru ve kolyoz vardı. Ege Bölgesi çeşitlilik yönünden çok bereketli bir avlak alanı olduğundan bu balıkları görebiliyoruz. İnşallah sezonu bu çeşitlilikle kapatırız" diye konuştu.