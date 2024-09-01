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Haberler İzmir

İzmir'de su kesintisi 1 Eylül Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 1 Eylül Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de su kesintisi 1 Eylül Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugünün planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 1 Eylül Pazar İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ 1 EYLÜL PAZAR

ALİAĞA ŞEHİTKEMAL KÖYÜ

01.09.2024 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA KOŞUKAVAK, BİRLİK, TUNA, MERİÇ

01.09.2024 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KARABURUN İSKELE

01.09.2024 saat 11:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK YENİŞEHİR, HALKAPINAR, HİLAL, MERSİNLİ

01.09.2024 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES ORTA

01.09.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ HÜRRİYET

01.09.2024 saat 10:20 ile 14:20 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BENGİSU, MİMARSİNAN, AKINCILAR, İNÖNÜ

01.09.2024 saat 11:15 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR ATATÜRK

01.09.2024 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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