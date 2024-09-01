İzmir’de su kesintisi 1 Eylül Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugünün planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 1 Eylül Pazar İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ 1 EYLÜL PAZAR

ALİAĞA ŞEHİTKEMAL KÖYÜ

01.09.2024 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA KOŞUKAVAK, BİRLİK, TUNA, MERİÇ

01.09.2024 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KARABURUN İSKELE

01.09.2024 saat 11:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK YENİŞEHİR, HALKAPINAR, HİLAL, MERSİNLİ

01.09.2024 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES ORTA

01.09.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ HÜRRİYET

01.09.2024 saat 10:20 ile 14:20 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BENGİSU, MİMARSİNAN, AKINCILAR, İNÖNÜ

01.09.2024 saat 11:15 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR ATATÜRK

01.09.2024 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.