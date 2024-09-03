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Haberler İzmir

Büyükşehir'in kursuyla üniversiteyi kazandılar

HABER MERKEZİ
Büyükşehir’in kursuyla üniversiteyi kazandılar
İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin, gençlerin gelişimini desteklemek ve sanat eğitiminde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla başlattığı Genç İzmir Konservatuvar Hazırlık Kursu, umutları yeşertti. Büyükşehir'in Örnekköy'deki Sosyal Projeler Yerleşkesi'nde açtığı ücretsiz kursa katılan Ege Akyürekli ile Bedirhan Tatar üniversiteli oldu. Ege Akyürekli Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Teknolojileri Bölümü'nü, Bedirhan Tatar ise Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü'nü kazandı. Eğitmen Dr. Mustafa Bayık'tan kulak ve şan eğitimi alarak özel yetenek sınavına hazırlanan öğrenciler istedikleri bölüme yerleşince büyük sevinç yaşadı.
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