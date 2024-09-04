  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir

CHP’li ilçe başkanına aracında silahlı saldırı

HABER MERKEZİ
CHP’li ilçe başkanına aracında silahlı saldırı
İZMİR'DE CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın aracına silahlı saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Kemalpaşa'da meydana gelen silahlı saldırı, yerel gündemi de sarsmış durumda. Edinilen bilgilere göre, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in işten çıkardığı eski bir çalışan, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın aracına silahlı saldırıda bulundu. Saldırganın, Yılmaz'ın aracına 8 el ateş açtığı belirtiliyor. Saldırının ardından, olayın faili olduğu öne sürülen işçi kısa süre içinde yakalanarak emniyete götürüldü.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA