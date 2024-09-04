CHP’li ilçe başkanına aracında silahlı saldırı

İZMİR'DE CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın aracına silahlı saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Kemalpaşa'da meydana gelen silahlı saldırı, yerel gündemi de sarsmış durumda. Edinilen bilgilere göre, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in işten çıkardığı eski bir çalışan, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın aracına silahlı saldırıda bulundu. Saldırganın, Yılmaz'ın aracına 8 el ateş açtığı belirtiliyor. Saldırının ardından, olayın faili olduğu öne sürülen işçi kısa süre içinde yakalanarak emniyete götürüldü.