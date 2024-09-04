Çuval geçirme eylemine katılan 10 kişi tutuklandı

İZMİR'DE önceki gün bir Amerikan askerinin başına çuval geçirilmesi olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Eylemi gerçekleştiren Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltına alınan 15 kişiden mahkemeye sevk edilen 10 kişi tutuklandı. Şüphelilerin 5'i, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Karara itiraz edileceği öğrenilirken 10 kişi, cezaevine sevk edildi. ABD'ye ait USS Wasp (LHD-1) adlı amfibi hücum gemisi, İzmir Limanı'na demirlemiş, görevli Amerikan askeri kentte vakit geçirmek için gemiden inmişti. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde aralarında TGB üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir grup, ABD askeri olduğunu fark ettikleri kişinin başına çuval geçirmişti.