  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir

İzmir Büyükşehir'in kırtasiye yardımı artırıldı

HABER MERKEZİ
İzmir Büyükşehir’in kırtasiye yardımı artırıldı
İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 14 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye yardımı sağlamak amacıyla velilere İzmir Şehir Kart'ına 1000'er lira yükleyeceğini duyurmuştu. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ekonomik koşulları ve kırtasiye masraflarını dikkate alarak bu desteği artırma kararı aldı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik sağlanan kırtasiye desteği 2 bin 500 liraya çıkarıldı. Destek ücretinin artırılması veliler tarafından memnuniyetle karşılandı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA