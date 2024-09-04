İzmir Büyükşehir’in kırtasiye yardımı artırıldı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 14 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye yardımı sağlamak amacıyla velilere İzmir Şehir Kart'ına 1000'er lira yükleyeceğini duyurmuştu. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ekonomik koşulları ve kırtasiye masraflarını dikkate alarak bu desteği artırma kararı aldı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik sağlanan kırtasiye desteği 2 bin 500 liraya çıkarıldı. Destek ücretinin artırılması veliler tarafından memnuniyetle karşılandı.