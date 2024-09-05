Bursalı: Cumhur İttifakı İzmir’de iktidar olacak

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Cumhur İttifakı İzmir Kadın Meclis Üyeleri ile bir araya geldi. Gelenekselleştirmeyi hedefledikleri istişare ve değerlendirme toplantısına özel önem verdiklerini belirten Şebnem Bursalı, "Bu toplantılar bir anlamda tecrübe paylaşımı olacak. Dolayısıyla bu şehrin sorunlarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Kim hangi sorunla karşılaştıysa bu soruna çözüm önerisini burada bulacağız, geliştireceğiz. Ve bizlerin bu şehir için yapacakları inanıyorum ki hemşehrilerimiz tarafından da takdir edilecek. Nihayetinde Cumhur İttifakı'na İzmir'de iktidar olma görevini bize verecek" İfadelerini kullandı.