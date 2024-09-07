İzmir Valisi Elban’dan 9 Eylül mesajı: İzmir’in kurtuluşuyla bir ulusun bağımsızlık ve özgürlük umutlarını yeniden yeşerdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarını yeşerttiğini belirten Vali Elban şunları kaydetti: "Sevgili İzmirliler, 9 Eylül 1922'de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Bu anlamlı gün, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biridir. 102 yıl önce, Türk ordusu ve aziz milletimizin eşsiz kahramanlıkları sayesinde şehrimiz, düşman işgalinden kurtarılmış ve bağımsızlık mücadelesi zaferle taçlanmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde yürütülen bu mücadele, milletimizin azim ve kararlılığının en güzel örneklerinden biridir. İzmir'in kurtuluşu, sadece bir şehrin değil, bir ulusun bağımsızlık ve özgürlük umutlarını yeniden yeşertmiştir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık mücadelesinde emeği geçen tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların gösterdiği üstün cesaret ve emsalsiz fedakârlık, bizlere bağımsız bir ülkeyi miras bırakmıştır. Bu özel gün vesilesiyle, birlik ve beraberliğimizi pekiştirelim, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün değerini bir kez daha hatırlayalım. Güzel İzmirimizin kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlu olsun!"