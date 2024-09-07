Körfez’i hayatta tutacak reçete

MHP İzmir Milletvekili olduğu dönemde İzmir Körfezi'ndeki kirlenmenin boyutları ve kaynaklarının araştırılması, kirliliğin önlenmesi ve giderilmesi için alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması yapılmasına ilişkin önerge sunan Hidrobiyolog Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, "Bakanlık üzerinden verdiğimiz soru önergesine belediyenin verdiği cevaplarda dahi yapılmayan çok şey var" dedi.

KANALİZASYON YOK

Gelinen durumda tüm öngörülerinin gerçekleşmeye başladığını ve belediyenin tutumunda bir değişiklik olmadığını belirten Kalyoncu, Körfez'in kurtuluş reçetesini açıkladı.

Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, o dönem meclise birçok başlığın yer aldığı bir önerge sunmuştu. Kalyoncu'nun önergesinde, kentte kanalizasyonun olmaması, atık suların Körfezi'e verilmesi, Gediz Nehri'nin Körfez'e ulaşırken kirleticileri de taşımasına dikkat çekilmişti.

ATIK SULAR SORUNU

Arıtma tesislerinin de yeterli düzeyde olmadığı belirtilen önergede, yağmur suyu ile kanalizasyon sistemlerinin ayrılmamasının Körfez'in başlıca kirlenme nedenleri olduğu vurgulanmıştı. Önergede ayrıca, aşırı yağış durumlarında arıtma tesislerinin yetersiz kaldığı, atık suların bütün kirletici yüklerini doğrudan Körfeze ulaştırdığı aktarıldı. Çevre illerin atık sularını taşıyan Gediz Nehri ve 12 akarsudan gelen atıkların da Körfez'e akıtıldığı belgelendi. Bu kötüye gidişin, İzmir Körfezinin müsilaj oluşumuna ve benzer olaylara açık olduğunu kanıtlıyordu. Kalyoncu, verdiği önergede, "İzmir Körfezi'ndeki kirlenmenin boyutları ve kaynaklarını tespit edilip, kirliliğin önlenmesi ve giderilmesi için alınabilecek tedbirleri belirlemek amacıyla bir komisyon kurulması gerekmektedir" ifadelerini kullanmıştı. Gelinen noktada Körfez'in kurtuluşu için yapılması gerekenleri listeyen Kalyoncu, vakit kaybedilmemesi uyarısında bulundu.

KÖRFEZ NASIL KURTULUR?

1. Körfeze giren kanalizasyonunun tamamı arıtıma tabi tutulmalı.

2. Arıtma tesislerinin kapasitesi artırılmalı, modernize edilmeli.

3. Arıtma tesislerinin denetimleri artırılmalı ve düzgün çalıştırılmalıdır.

4. Derelerden gelen kirlilik engellenmeli ve dereleri kirleten kaynaklar ortadan kaldırılmalıdır.

5. Gediz nehri havza yönetim planı hayata geçirilmelidir.

6. Kanalizasyon kanalları ile yağmur suyu kanalları birbirinden ayrılmalıdır.

7. Yağmur suyu depolanmalı, şehirde kullanılmalı.

8. Arıtılmış sular alıcı ortamlara değil, ileri arıtmadan geçirilerek, kentsel alanda ve tarımda kullanılması sağlanmalıdır.

9. Tüm kirletici kaynaklar ortadan kaldırıldıktan sonra mekanik temizlik yapılarak dip çamuru uzaklaştırılmalıdır.

10. Uygulamalar sıkı şekilde denetlenmeli.