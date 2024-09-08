Menemen Çömlek Festivali büyük bir coşkuyla başladı

İZMİR Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, görkemli bir açılış töreniyle başladı. Menemen Şehir Parkı'nda gündüz saatlerinde açılan stantlara, söyleşi ve sergilere erken saatlerden itibaren vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

39 ÜLKE KATILIYOR

Bu yıl tam 39 ülkenin yer aldığı festivalin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Bugün burada, 6 bin yıllık köklü geçmişiyle artık çömlekçiliğin başkenti sayılan Menemen'de bu kadim sanatı yeniden dünya sahnesine taşımanın gururunu yaşıyoruz. Bugün buradan ilan ediyorum ki; çömlek festivalimiz, ulusal ve uluslararası seviyede sektörün en önemli festivali olarak herkes tarafından kabul gördü ve tarihe not düşüldü" ifadelerini kullandı. Açılış töreninde konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise, "İzmir'in asırlık fuarındaki aksaklıklara bakın, bir de Menemen'in 39 ülkeli festivaline bakın. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesi ardından, Başkan Pehlivan ve davetliler çömlek yapım alanına geçerek çömlek yaptı. Açılış töreninde ateşin toprakla buluşmasının en görkemli hali olan raku gösterisine geçildi. Burada Başkan Pehlivan ve davetliler, dev çömleğin içindeki aleve toprak atarken, izleyenlere tam bir görsel şov ortaya çıktı.AYDIN İncirliova'nın AK Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya, geçirdiği trafik kazası sonrasında yatağa bağımlı hale gelen Arda Oğuz'a (17) büyük bir jest yaptı. Arda Oğuz'un ailesinin yardım talebine duyarsız kalmayan Kaya, sosyal hizmetler birimine hasta yatağı ve tekerlekli sandalye temin edilmesi talimatı verdi. Genci evinde ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileyen Kaya, "Kısa zamanda sağlığına kavuşarak ayağa kalkmasını temenni ediyorum" dedi. Oğuz ise Başkan Kaya'nın hediye ettiği tekerlekli sandalye ile dışarıya çıkabileceğini belirterek teşekkür etti.