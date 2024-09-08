İzmir’de elektrik kesintisi 8 Eylül Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Kesintiler ne kadar sürecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırlıyor. İşte 8 Eylül Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...