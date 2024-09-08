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İzmir'de elektrik kesintisi 8 Eylül Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerin hangi ilçe ve mahallelerde ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 8 Eylül Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de elektrik kesintisi 8 Eylül Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Kesintiler ne kadar sürecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırlıyor. İşte 8 Eylül Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 8 Eylül Pazar

Saat : 9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa

Saat : 9:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Karabağlar
Yunus Emre

Saat : 9:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
İskele

Saat : 10:00 - 14:00
MENEMEN / İZMİR
Mermerli
Kasımpaşa

Saat : 13:00 - 15:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi

Saat : 13:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Mustafa Kemal Atatürk
Şehitler
Yeniköy
Çaybaşı
Eğerci
Muratbey

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