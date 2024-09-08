İzmir’de elektrik kesintisi 8 Eylül Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Kesintiler ne kadar sürecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırlıyor. İşte 8 Eylül Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Saat : 9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa
Saat : 9:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Karabağlar
Yunus Emre
Saat : 9:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
İskele
Saat : 10:00 - 14:00
MENEMEN / İZMİR
Mermerli
Kasımpaşa
Saat : 13:00 - 15:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi
Saat : 13:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Mustafa Kemal Atatürk
Şehitler
Yeniköy
Çaybaşı
Eğerci
Muratbey