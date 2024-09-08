İzmir’de su kesintisi 8 Eylül Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Su ve elektrik kesintileri en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Vatandaşlar bulundukları şehirde ve ilçede yaşanan su kesintilerini araştırıyor. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
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ALİAĞA FATİH, BARBOROS HAYRETTİN PAŞA, MİMAR SİNAN
08.09.2024 saat 07:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI KÖRFEZ
08.09.2024 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BEYDAĞ SARIKAYA
08.09.2024 saat 08:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME MUSALLA
08.09.2024 saat 10:20 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
KINIK AŞAĞI
08.09.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK HALKAPINAR, HİLAL, YENİŞEHİR
08.09.2024 saat 11:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA TORASAN
08.09.2024 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
URLA NAİPLİ, YENİKENT, YENİCE, KALABAK
08.09.2024 saat 10:50 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.