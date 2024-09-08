İzmir’de su kesintisi 8 Eylül Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Su ve elektrik kesintileri en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Vatandaşlar bulundukları şehirde ve ilçede yaşanan su kesintilerini araştırıyor. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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