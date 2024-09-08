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Son dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu: Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu

Son dakika haberleri...Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Narin'in cansız bedeninin dere yatağında bulunduğunu açıkladı.

AA
Son dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu: Kayıp Narin’in cansız bedeni bulundu

21 Ağustos' tan beri kayıp olan Narin Güran' ı arama çalışmalarında sabah saatlerinde köye giriş çıkışlar kapatıldı. Eğertutmaz deresinde çok sayıda jandarma ekibi çalışma başlattı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, şu bilgileri paylaştı:

"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."

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