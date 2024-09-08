Toz kavgası cinayetle bitti

Ödemiş'te bir kişi, evinin önünden traktörle geçerken toz kaldırdığı iddiasıyla sürücüyü tüfekle vurarak öldürdü. İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı kırsal Balabanlı Mahallesi Dolamanlık mevkisinde oturan 54 yaşındaki Erdal K, evinin önünden traktörle geçen 37 yaşındaki İbrahim Cerit ile "hızlı giderek toz kaldırdığı" gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Tartışma kavgaya dönüşünce olaya E.K.'nin oğlu Ö.K. (28) de dahil oldu ve eve giderek pompalı tüfeği yanına aldı.

Ö.K.'nin tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanan Cerit, kanlar içerisinde kalırken durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde İbrahim Cerit'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kavgada yaralanan baba oğul ise jandarma gözetiminde Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ANNE DE TUTUKLANDI

Kavgaya karışan cinayet şüphelisi anne de gözaltına alınarak tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.