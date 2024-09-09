‘Ahilik bize değerlerimizi hatırlatan bir gelenektir’

İzmirli esnaf sanatkarlar, her sene coşkuyla kutladıkları Ahilik Haftası'nı, bu yıl yine renkli etkinliklerle süslemeye hazırlanıyorlar. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, bu yılki Ahilik Haftası etkinliklerinin 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini söyledi.

'HAFTA PROGRAMI HAZIR'

Etkinliklerinin kutlama komitesi üyesi kuruluşlarca belirlendiğini hatırlatan Ata, "İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İZKA ve Üniversite temsilcilerinden oluşan komite tarafından yapılan çalışmalarla hafta programı hazırlanmıştır" dedi.

AHİLİK FELSEFESİ

Ahi Felsefesi'nin eski bir esnaf geleneği olduğunu belirten İESOB Başkanı Ata, "Ahilik, sanatın, ticaretin ve mesleğin olgun kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulmasını öngören, kökleri çok eskilere uzanan bir geleneğimizdir. Ahilik; tüketiciye saygıyı ve dayanışmayı öngörür. Ahilik Felsefesi, çalışma hayatında ve sosyal yaşamda dürüstlüğü, iyi ahlakı, bilimi ve eğitimi esas alan öğretileri içerir. Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle de, Ahilik felsefesinin ve Ahi Evran kurallarının topluma tanıtılması hedeflenmektedir" diye konuştu. Ahi kurallarının bugünkü pek çok kurumun temelini de oluşturduğunu hatırlatan Yalçın Ata, "Ahi felsefesi ile bugünkü sosyal güvenlik kurumu, kooperatifler, tüketici mahkemeleri gibi pek çok toplumsal kurum aynı hedefleri paylaşmaktadır. Özetle Ahilik, içinde bulunduğumuz çağın şartlarında unuttuğumuz, ama sıkı sıkıya sarılmamız gereken değerleri bize hatırlatan bir esnaf geleneğimizdir" dedi. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin, Türk insanına öz kimliğini ve kültürünü anlatmayı, hatırlatmayı bir görev olarak kabul ettiğini de sözlerine ekleyen İESOB Başkanı Yalçın Ata, tüm İzmirlileri etkinliklere katılmaya davet etti.

AHİLİK HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI

İZMİR'E bu yıl Ahilik Haftası etkinlikleri dolu dolu ve renkli geçecek. 23 Eylül Pazartesi günü, Konak Meydanı'nda çeşitli mesleklerin sergileneceği oda stantları ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin stantları gün boyu İzmirlilere sunum yapacak. Atatürk Anıtı'na çelenk koyma ve İzmir Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi makam ziyaretleri ile başlayacak etkinliklerde bando ve canlı heykel eşliğinde Konak Kemeraltı ve Alsancak güzergahlarında yapılacak kortej yürüyüşleri halkın büyük ilgisini çekecek. Konak Meydanı'nda kurulacak meslek stantlarında görsel şovlar ve etkileşime dayalı atölyeler düzenlenecek, halka yemek, lokma ve şerbet ikramı yapılacak. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İESOB Başkanı Yalçın Ata'nın konuşmalarının ardından, Yılın Ahisi, Çırağı ve Kalfalarına protokol üyeleri tarafından özel kostümleri giydirilecek.