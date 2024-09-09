Başkan Erdoğan’dan İzmir’in kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü için mesaj

Başkan Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:
İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.
Millî Mücadele'mizin tüm kahramanlarını, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.
İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Millî Mücadele'mizin tüm kahramanlarını, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/ocnILhCcKz— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 9, 2024