Başkan Erdoğan’dan İzmir’in kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü için mesaj

Başkan Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

Millî Mücadele'mizin tüm kahramanlarını, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.