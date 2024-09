İzmir’deki ekmek israfı isyan ettiriyor

İZMİR'DE her gün üretilen 5 milyon ekmeğin 300 bini bayat diye iade ediliyor. İzmir'de her gün çöpe giden ekmeklerle her yıl bir okul inşa edilebileceğini belirten İZTO Ekmek Unlu Mamüller Meslek Komitesi üyesi olan Hüseyin Sağır, "Bu çare bulunmalı ve bu büyük israfa son verilmeli" dedi.

BUĞDAY ÜRETİMİ DÜŞTÜ

ÜLKENİN büyük bir tüketim toplumu haline geldiğini ifade eden Sağır, "Türkiye'de üretim yok. Ülkeyi yönetenler buna çare bulmalı. 1980 ve 1990'larda Türkiye'de buğday 21-22 milyon ton üretilirdi. Şimdi 16,5 milyon ton buğday üretiliyor. Nüfus arttı ama buğday üretimi düştü. Ekmek fiyatlarına bakıyorum. Neden oluyor? Evde ekmekler bayatlıyor, o ekmekleri getirip çöp tenekesinin yanına asıyor. Biz bakkallara, müşterilere veriyoruz. Sabah en bayat ekmekleri toplayıp getiriyorlar. Biz bayat ekmekleri saman fiyatına hayvancılara veriyoruz.

Bu ekmeğin buğdayı Rusya'dan, Ukrayna'dan, Almanya'dan geliyor. Dolar ile getirtiliyor. Bize geliyor, bizde saman fiyatına veriyoruz. Yetkililere de söylendik. Bayat ekmeği bize iade ediyorlar. Biz bunu önleyemiyoruz. Önleyemememizin de önemli sebepleri var. Arz talep dengesi, merdiven altı fırınlar, ruhsatsız çalışanlar çok. Bir de haksız rekabet var. Gücümüz bakkala ve müşterilere yetmiyor ki, bu ekmek yeter daha fazla veremem diyemiyoruz. Ancak yetkililer yasa çıkarır ve yasalar da caydırıcı olur ki bayat ekmek iade edilmesin" dedi.

'UCUZ DİYE ATIYORLAR'

EKMEĞİN fiyatının artması gerektiğini söyleyen Sağır, "İnsanların ekmeğe saygı göstermesi lazım. Ekmek ucuz diye atıyorlar. Bir peyniri atabilir misin öyle? Ekmek ucuz olunca buğdayı eken de para kazanamıyor. Ekmeğin fiyatı normal fiyatlardan yüksek olursa bu buğdayı eken de para kazanacak. Böylelikle ülkemde 25 milyon ton buğday ekilebilecek" ifadelerini kullandı.