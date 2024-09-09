Şebnem Bursalı: Küllerinden doğan devletimiz güçleniyor

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Kendisi de bir dönem İzmir'de gazetecilik yapan Bursalı, "Tam 102 yıl önce, tam bağımsızlıkla sonuçlanan mücadelenin başlangıcında yaşanan işgal ve haksızlıklar, İzmir halkının sabrını tüketmişti. Türk milleti için artık mücadele etme vakti gelmişti. Başkomutanından aldığı 'Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri!' emri sonrasında Türk ordusu destansı mücadelesini tüm dünyaya göstermişti. 9 Eylül, 26 Ağustos 1071'de Anadolu topraklarına vurulan Türk mührünün hiçbir güç ve ittifak tarafından çözülemeyeceğini 850 yıl sonra bütün dünyaya ilan eden bir ders, bir bağımsızlık simgesidir" dedi. Bursalı, 102 yıl önce İzmir'de küllerinden doğan devletimizin bugün 2053'e, 2071'e emin adımlarla, güçlenerek ilerlediğini de ifade etti.