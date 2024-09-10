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Cezaevi firarisi tamircide yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Cezaevi firarisinin peşine düşen ekipler yaptığı operasyonda şahıs saklandığı şahsı tamirci dükkanında yakaladı.

İHA
Cezaevi firarisi tamircide yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı özel ekipler, 9 Eylül günü yaptığı çalışmada, aranan D.O. adlı şahsın bir tamirci dükkanında saklandığını belirledi.

Zanlıyı kıskıvrak yakalayan ekipler tarafından yapılan sorguda D.O.'nun 'Konutta yağma, fuhuşa teşvik ve yer temin etmek' suçlarından kaydı olduğu, 'konutta yağma' suçundan '28 yıl 2 ay 7 gün' kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan D.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

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