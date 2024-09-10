CHP’li belediye aile şirketine döndü

Kısa süre önce 147 işçiyi tazminat bile vermeden kovan Çiğli Belediye Başkanı Yıldız'ın, öz dayısı olan A.Y.'yi personel müdürü olarak işe aldığı ortaya çıktı. A.Y'nin ilkokul mezunu olduğu ve eskiden belediye bünyesinde bir işçi olarak personele yoğurt dağıtımı yaptığı bildirildi.

MESAJLA MOBBİNG

A.Y'NİN oğlunun ise şantiye koordinatörü olarak görevlendirildiği belirtilirken Onur Emrah Yıldız'ın, hemşerisi M.K.'yi de emekli olmasına rağmen yeni işe aldığı öğrenildi. Yıldız, kirvesi olan E.B.'yi de belediye kadrosuna dâhil etti.

ÖTE yandan belediyede hala çalışan ve emeklilik yaşı gelen işçilere hem sözlü hem de yazılı mesaj yoluyla 'Bir an önce emekli olun' şeklinde mobbing uygulandığı ortaya çıktı. Birçok haciz dosyasıyla boğuşan ve iflasın eşiğinde olan belediye, kısa süre önce de maaşlarını alamayan çalışanların iş bırakma eylemi yapması üzerine sıkıntılı bir süreç yaşamıştı.