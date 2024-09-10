Görkemli kutlama

İZMİR'İN kurtuluşunun 102. yılı şehirde görkemli kutlamalara sahne oldu. Basmane Karakolu önünde Zafer Yürüyüşü'yle başlayan kutlamalara binlerce kişi katıldı. İzmirliler 350 metre uzunluğundaki dev Atatürk posterini taşıdı. Bando takımı yürüyüşe renk katarken, çevredeki vatandaşlar da yürüyüşe katılanlara destek verdi.

BAYRAK GÖNDERE ÇEKİLDİ

CUMHURİYET Meydanı'nda ise İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

'ZAFERİN SİMGESİDİR'

BURADAKİ törenin ardından süvari birlikleri İzmir'in kurtarılmasını canlandırdı. Atatürk Meydanı'na gelen birlik, vatandaşlardan büyük alkış topladı. Saygı duruşunda bunulmasının ardından Hükümet Konağı'na çıkan asker, Türk bayrağını göndere çekti. Daha sonra Vali Elban, süvari birlik komutanına Kur'an-ı Kerim ve bayrak takdiminde bulundu. Başkan Cemil Tugay da süvari birlik komutanına plaket takdim etti.

350 METRELİK BAYRAKLA 'ZAFER YÜRÜYÜŞÜ'

İZMİR'İN düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü için düzenlenen kutlama programı kapsamında, dün akşam Cumhuriyet Meydanı'ndan Kültürpark'a fener alayı yürüyüşü düzenlendi. 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyan vatandaşlar önce Gündoğdu Meydanı'na, ardından da Kültürpark'a yürüdü. Kordon'da bulunan vatandaşların da korteje katılımıyla Türk bayrakları taşıyan binlerce kişi, ellerinde meşaleler ile marşlar söyleyerek Kültürpark'a ulaştı. Vatandaşlar kortejin ardından saat 21.00'de Haluk Levent'in konserine katıldı.

ÖNCEKİ dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, "9 Eylül, yalnızca İzmir'in kurtuluşu değil, tüm milletimizin birlikte omuz omuza verdiği dayanışma ve kararlılıkla kazandığı büyük bir zaferin simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk milletinin azmi ve kararlılığıyla zaferle sonuçlanan bu mücadele, sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda bağımsızlık ruhunun tüm dünyaya ilanıdır" dedi.

SU ALTINDA GÖSTERİ

ÖNEMLİ dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalgıçlar kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü su altında Türk bayrağı açarak kutladı. Ege'de su altı güzellikleriyle her yıl binlerce dalış meraklısını ağırlayan Karaburun'da bulunan ve adını kentin kurtuluş gününden alan 9 Eylül Vapuru batığına dalış yapan eğitmenler, yanlarında getirdikleri Türk bayrağını açtı.

MSB'DEN 9 EYLÜL PAYLAŞIMI

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü hazırlanan videoyla kutladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından "Kurtuluş mücadelemizin son kurşunu..." mesajıyla yapılan paylaşımda 26 Ağustos 1922'de Afyon Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz'un, 30 Ağustos'ta Türk ordusunun galibiyetiyle sonuçlandığı belirtildi.